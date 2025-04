Vitor Roque tenta desencantar em Derby, e Yuri Alberto quer manter título de carrasco do Palmeiras

Já neste ano, Yuri Alberto foi às redes no primeiro Derby do ano, pela fase de grupos do Paulistão, no empate em 1 a 1 no Allianz Parque. E o camisa 9 foi decisivo para o título estadual do Corinthians ao marcar um belo -e único - gol na vitória de 1 a 0, também no Allianz, no jogo de ida da final da competição.

Dessa forma, Yuri Alberto tenta balançar as redes novamente para confirmar o status de 'carrasco' do Palmeiras. Enquanto isso, Vitor Roque vai atrás de seu primeiro gol com a camisa do Palmeiras para aliviar a pressão que recai sobre si e, claro, ajudar o Verdão a bater o rival.