Palmeiras resolve no primeiro tempo, vence o Corinthians e dorme na liderança do Brasileirão

O Palmeiras venceu seu primeiro Derby na temporada de 2025. Neste sábado, o Verdão bateu o Corinthians por 2 a 0, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, em partida que terminou com gritos de "olé" da torcida palmeirense. Piquerez e Emiliano Martínez anotaram os tentos ainda no primeiro tempo. Vitor Roque chegou a balançar as redes, mas teve o gol anulado na etapa final.

O Derby ainda marcou a estreia do atacante Paulinho com a camisa do Palmeiras. O atleta de 24 anos, que recuperou-se de uma cirurgia na perna direita, ficou à disposição de Abel pela primeira vezes, depois de quatro meses longe dos gramados.

Com este resultado, a equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira chega aos sete pontos e dorme na liderança do Brasileirão. Enquanto o Timão, com quatro, fica na sexta posição.