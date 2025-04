Fluminense x Santos: veja onde assistir ao confronto pela 3ª rodada do Brasileiro

TÁ COMEÇANDO A FICAR BOM!

Tabela atualizada após a 2ª rodada do Brasileirão! Tá só começando! ??? pic.twitter.com/xbOAFyar4I

? Brasileirão Betano (@Brasileirao) April 7, 2025

Como chegam as equipes?

Visitante, o Santos vem pressionado por uma vitória no Campeonato Brasileiro. Pedro Caixinha precisa de um bom resultado, visto que foi vaiado e xingado no embate contra o Bahia, no último domingo. As críticas começaram antes mesmo da bola rolar, por conta da escalação.

A equipe paulista vive um momento complicado na temporada. Após cair na semifinal do Campeonato Paulista, o Santos voltou à Série A do Brasileirão com o pé esquerdo. Até o momento, a equipe soma uma derrota, por 2 a 1 para o Vasco, no Rio de Janeiro, e um empate, em 2 a 2 com o Bahia, na Vila Belmiro.