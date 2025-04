Fluminense renova contrato de Nonato até o final da temporada

O Fluminense confirmou neste sábado a prorrogação do empréstimo do volante Nonato. O jogador, que pertence ao Santos, vai permanecer até o fim da temporada.

Nonato tinha contrato com o clube carioca até o meio do ano. No entanto, o volante ganhou oportunidade com Renato Gaúcho e teve boa atuação na goleada do meio de semana sobre o San José-BOL, pela Sul-Americana.