Com Soteldo, Santos fecha preparação para pegar o Fluminense; veja provável escalação

Neste sábado, no CT Rei Pelé, o Santos finalizou os treinamentos para o confronto diante do Fluminense, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Soteldo, que permaneceu na academia nos últimos dias, treinou normalmente com o grupo e é opção para Pedro Caixinha no duelo.

Em alguns dias desta semana, o venezuelano ficou na parte interna do CT na Baixada Santista, além de não participar do jogo-treino contra o Água Santa na última quinta-feira. No entanto, após etapas de fortalecimento muscular, o camisa 7 do Santos voltou a treinar com o elenco e deve pintar no embate contra o Tricolor das Laranjeiras.

Soteldo, porém, não deve ser titular. Assim como Neymar, que se recuperou de um edema na coxa esquerda e inicia a partida contra o Fluminense no banco de reservas do Maracanã. O camisa 10 mira sua reestreia no Campeonato Brasileiro e desfalcou o Peixe nos últimos quatro compromissos.