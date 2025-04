Com gol contra, Barcelona vence Leganés e se isola ainda mais na liderança do Espanhol

O jogo

Em uma primeira etapa equilibrada, o Barcelona dominou a posse, mas encontrou dificuldades na conclusão das jogadas. Já o Leganés surpreendeu o adversário ao exigir defesas do goleiro Szczesny, mesmo com poucos momentos no ataque.

No segundo tempo, logo aos três minutos, Raphinha cruzou na pequena área e Sáenz, defensor do Leganés, empurrou a bola contra o próprio gol e abriu o placar para o Barcelona. Os donos da casa sentiram a desvantagem e, diferente do início do jogo, com menos criatividade.

O Leganés conseguiu balançar as redes, mas o tento foi anulado por posição irregular do jogador. O Barcelona apresentou outras chances para ampliar, mas o resultado foi o suficiente para os visitantes se isolarem cada vez mais na liderança do campeonato nacional.

Outros resultados

Real Sociedad 0 x 2 Mallorca