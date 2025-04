Arsenal empata com o Brentford antes de "decisão" contra o Real Madrid pela Champions

Os gols do jogo

Aos 16 minutos do segundo tempo, Rice disparou pelo meio do campo em contra-ataque dos Gunners. Na frente da área, rolou para Partey que, pela direita, recebeu e finalizou com força para inaugurar o placar.

Com 29 minutos da etapa complementar, Wissa recebeu um toque de cabeça do zagueiro Collins, após bate-rebate na área. De costas para o gol, o atacante deixou a bola pingar e se virou com um voleio para estufar as redes e empatar a partida.

Confira outros resultados da Premier League neste sábado:

Manchester City 5 x 2 Crystal Palace