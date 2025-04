Zagueiro do Santos, Zé Ivaldo garante presença em jogo contra o Fluminense: "Vou na raça"

Zé Ivaldo, zagueiro do Santos, confirmou que irá a campo no duelo contra o Fluminense, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola no domingo (13), às 19h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).

"Fiquei com bastante medo de ficar fora, porque no exame deu um edema, mas já estou bem. Eu já joguei outras situações com o tornozelo inchado e até com dores no joelho. Mas estarei no jogo, vou na raça", comentou Zé Ivaldo, nesta sexta-feira.

O zagueiro do Santos levou uma pancada forte na região da coxa direita no último jogo, contra o Bahia, na Vila Belmiro, porém seguiu atuando mesmo com dores. Zé Ivaldo e a comissão do Peixe chegaram a temer a ausência do defensor para a partida diante do Fluminense. Desta maneira, o tratou o edema durante a semana e, nesta sexta-feira, treinou normalmente com o restante do grupo.