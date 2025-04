Volpi recorda grande atuação contra o Fla, próximo adversário do Grêmio: "Dia mágico"

Neste ano, Volpi atingiu a marca de 38 cobranças de pênaltis defendidas na carreira. Desde fevereiro, quando chegou no Grêmio, foi importante na primeira fase da Copa do Brasil, ao defender uma penalidade e marcar a sua contra o São Raimundo.

O goleiro também decidiu na semifinal do Campeonato Gaúcho, ao garantir a sua equipe na decisão com duas defesas e outro gol convertido contra o Juventude.

Ainda na partida de 2020, Filipe Luís era o lateral-esquerdo do Flamengo. Agora, ele é o treinador do Rubro-Negro e, apesar do revés no último jogo pela Libertadores, ainda não perdeu na atual edição do Brasileirão.

"O Filipe Luís vem fazendo um grande trabalho. Como jogador, ele dispensava comentários e teve uma carreira extremamente vitoriosa, e agora é um dos treinadores mais promissores do país. Todos sabem da força do Flamengo, mas estaremos em casa, com o apoio do torcedor tricolor e vamos tratar de impor nosso jogo para buscar mais uma vitória e termos um bom arranque no campeonato", analisou.