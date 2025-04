Santos: Torcedor norueguês visita CT e se declara a Neymar: 'Razão da minha família'

O norueguês conheceu o Peixe em 2003, durante visita a um tio brasileiro que mora em Itu, no interior de São Paulo. No entanto, foi na temporada de 2011 que se apaixonou de vez pelo Santos, por conta da campanha do título da Libertadores, em que Neymar foi a principal estrela.

Nesta sexta-feira, André finalmente conseguiu conhecer o camisa 10, que distribuiu autografos e tirou uma série de fotografias. Além do astro, outros jogadores do Santos fizeram parte da interação,

O Alvinegro Praiano tem como próximo compromisso o Fluminense. O duelo contra o Tricolor Carioca está marcado para este domingo, no Maracanã, no Rio de Janeiro. A partida, válida pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, está marcada para as 19h30 (de Brasília). O Santos busca sua primeira vitória neste Campeonato Brasileiro.