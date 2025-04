Santos tenta melhorar aproveitamento recente ruim contra cariocas; veja desempenho

Os lances do jogo-treino desta manhã. Guilherme, duas vezes, e Deivid Washington, marcaram para o Santos. ?? pic.twitter.com/IJ3aIKfs5D

Adversário deste domingo, o Fluminense foi quem mais venceu o Santos no período, com dois triunfos em dois jogos. Flamengo, Vasco e Botafogo, com uma vitória, completam a lista de derrotas do time praiano para cariocas.

O revés para o Vasco, inclusive, marcou o último encontro do clube da Vila Belmiro com cariocas. O Peixe visitou o Gigante da Colina na estreia, no São Januário, e perdeu de virada, por 2 a 1. Barreal marcou o único gol santista.