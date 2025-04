Roger Machado elogia Alan Patrick, mas destaca atuação coletiva do Internacional em vitória

Com o resultado, o Colorado assumiu a liderança do grupo F, com quatro pontos somados, mesma pontuação do Bahia. O próximo compromisso da equipe gaúcha na Copa Libertadores acontece apenas no dia 22 de abril, terça-feira, às 21h30 (de Brasília), quando recebe o Nacional, do Uruguai, pela terceira rodada, no Beira-Rio.

"A vitória de hoje é importante, mas a competição é longa e precisamos manter a regularidade. Temos confrontos diretos, como contra o Nacional e clássicos no Campeonato Brasileiro. A intensidade precisa continuar", projetou Roger Machado.

Por fim, o treinador ainda falou sobre sua renovação de contrato com o Internacional. "Tá renovando. Está no forno. Né, presidente? Acho que, se tudo der certo, no final de semana a gente deve estar assinando um novo contrato", revelou.

O Internacional volta a campo neste domingo, às 20 horas, quando visita o Fortaleza, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, no Castelão. As duas equipes têm quatro pontos conquistados. O Colorado é o vice-líder da competição, enquanto o Leão é o 4º colocado.