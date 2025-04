RIO2C 2025 destaca o universo dos esportes reunindo grandes nomes da área

Outro tema quente será abordado no painel "Tudo o que você sempre quis saber sobre BETS". Com a recente regulamentação das apostas esportivas no Brasil, o setor passa a ocupar um papel central no ecossistema esportivo. A mesa contará com Antonio Forjaz (CEO da SportingBet), André Santa Ritta (advogado especializado em apostas esportivas) e o moderador Rafael Silva, (Senior Partnership Manager da FC Diez Media) que debaterão os desafios, riscos e potencial desse mercado em crescimento.

Durante o fim de semana, o RIO2C traz uma programação repleta de atividades práticas. Destaque para a Masterclass de Narração Esportiva, ministrada por Natalia Lara, narradora da Globo e uma das vozes mais marcantes da nova geração do esporte brasileiro. A Masterclass irá explorar técnicas, preparação e os desafios da profissão, trazendo insights sobre a narração esportiva em multiplataformas.

Os participantes também poderão vivenciar dois workshops especiais: um de Ginástica Rítmica com Deborah Medrado, atleta da Seleção Brasileira e embaixadora da modalidade no país, aberto a todas as idades e níveis de experiência; e outro de badminton, com a maior referência do esporte no Brasil, Sebastião Dias de Oliveira.

Pai de Ygor Coelho, primeiro atleta brasileiro de badminton a participar de uma edição olímpica, e fundador da Miratus, centro de treinamento de badminton no Rio de Janeiro, ele irá ensinar a metodologia inovadora que criou, combinando os movimentos do badminton com passos de samba, que não só contribuiu para a inclusão social como para a formação esportiva de jovens da Comunidade do Chacrinha.