Por invasão de campo, jogo entre Fortaleza e Colo-Colo na Libertadores é cancelado

"A Conmebol, junto com a segurança do estádio e com a delegação do Fortaleza, entendeu que era melhor suspender o jogo, diante da gravidade do que aconteceu. A segurança foi colocada em primeiro lugar. Os dois clubes não quiseram voltar para o jogo", disse Marcelo Paz, CEO do Fortaleza.

Antes da partida, nas imediações do Estádio Monumental, dois torcedores do Colo-Colo morreram em situação ainda não esclarecida. Com 18 e 13 anos de idade, eles teriam sido atropelados por um veículo da polícia durante confusão causada por tentativa de invasão do estádio por parte de torcedores sem ingressos.

A invasão de campo dos torcedores do Colo-Colo seria uma reação pelas mortes dos dois jovens, supostamente causadas por um veículo da polícia. "Vingança. Duas vidas valem mais que três pontos", publicou a Garra Blanca, principal barra-brava do time chileno. O Ministério Público investiga o caso e um policial já foi indiciado.