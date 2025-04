Piastri lidera e McLaren domina primeiro dia de treinos livres para o GP do Bahrein; Bortoleto é o 13º

No segundo treino livre para o Grande Prêmio do Bahrein, de Fórmula 1, realizado nesta sexta-feira, Oscar Piastri foi o mais rápido e confirmou o domínio da McLaren, que também venceu a primeira sessão, com Lando Norris, no circuito de Sakhir.

Com 1min30s505, Piastri foi o mais rápido no segundo treino livre desta sexta-feira. A McLaren completou a dobradinha com Lando Norris, que atingiu a marca de 1min30s659. George Russel, da Mercedes, ficou em terceiro com 1min31s032.