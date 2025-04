Palmeiras x Corinthians: veja onde assistir ao Derby pela terceira rodada do Brasileirão

O Corinthians, por sua vez, buscou um importante empate fora de casa contra o América de Cali, da Colômbia. Ainda sem vencer na Copa Sul-Americana, o atual campeão paulista é o terceiro do Grupo C, com apenas um ponto somado nas duas primeiras partidas.

A fase no Brasileirão é muito similar a do rival. São quatro pontos somados nesta reta inicial de competição, já que empatou contra o Bahia, em Salvador, e venceu bem o Vasco, em partida disputada na Neo Química Arena. Atualmente, o Timão é o vice-líder, atrás do Internacional, que tem a mesma pontuação, no entanto vence pelo critério de cartões vermelhos. No último compromisso do Alvinegro pelo torneio nacional, o técnico Ramón Díaz foi expulso.