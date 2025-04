Palmeiras engata sequência positiva e tenta afastar fantasma contra o Corinthians em quarto Derby do ano

Assim, o Derby de Barueri pode soar como uma revanche para o Verdão. O fim do jogo ficou marcado por uma confusão generalizada após uma provocação de Memphis Depay na frente de Felipe Anderson. O meia falou sobre a situação e a atenção necessária para o jogo.

"Clássico sempre precisa ter uma atenção, é muito grande. A partir de agora vamos pensar nesse jogo. Foi difícil manter a calma no último jogo. As provocações existem no futebol. Seguimos. Estava no lance e entendi como provocação. Temos que lutar pela vitória, não podemos pensar no que o adversário faz. A gente não se move com reação, a gente age por controle mental para poder vencer", disse Felipe Anderson.

A última derrota do Verdão na temporada foi para o rival do Parque São Jorge. Depois disso, conquistou dois empates e três vitórias. A última delas por 1 a 0 contra o Cerro Porteño, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores, no Allianz Parque.

Ao todo, o Verdão não vence o rival há quatro jogos, incluindo a partida de novembro de 2024, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Antes disso, o time comandado por Abel Ferreira vinha de oito jogos de invencibilidade contra o Timão, com cinco vitórias e três empates.

Além de voltar a ganhar do Corinthians, o Palmeiras tenta afastar um fantasma do último jogo em Barueri. O Verdão vencia por 2 a 0 até os acréscimos do segundo tempo, quando acabou cedendo o empate ainda com um a mais em campo. O duelo em questão foi válido pelo Paulista de 2024.