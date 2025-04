Inspirada no Mundial de 2005, São Paulo divulga segunda camisa para o resto da temporada

A nova camisa traz muitos detalhes, como o selo "Um é pouco. Dois é bom. Três, só São Paulo" na barra interna das costas, fazendo referência ao tricampeonato mundial (1992, 1993 e 2005) do clube. Além disso, parte da gola e os punhos da manga são da cor dourada, outra referência ao feito do Tricolor.

Outros detalhes do segundo uniforme incluem elementos japoneses, como o detalhe no interior do escudo, que já é tradição da marca New Balance, a escrita em japonês "São Paulo FC / Tu és forte, tu és grande", em referência ao hino do clube. Na barra, um brasão com flores de cerejeira, típicas do Japão, junto com outros ícones especiais, completam as homenagens.

"O ano de 2005 tem um significado muito especial para todos os são-paulinos, e a nova segunda camisa 2025 reflete isso muito bem, com o cuidado e atenção aos detalhes que fazem dela uma peça única em termos de representatividade e reforça de forma marcante o nosso orgulho em celebrar os 20 anos do tri mundial no Japão", avalia Eduardo Toni, diretor executivo de Marketing do São Paulo.

O novo manto tricolor já está à venda a partir desta sexta-feira, pelo ecommerce da New Balance e na loja oficial do São Paulo, a SAO Store. Nas lojas físicas, o torcedor são-paulino só poderá comprar o novo uniforme a partir do dia 12 e a partir do dia 14 em lojas parceiras. A camisa masculina terá os preços de R$ 499,99 (versão jogador) e R$ 349,99 (versão torcedor). Por sua vez, o modelo feminino será vendido pelo valor de R$ 349,99 e o juvenil por R$ 329,99.