Grêmio anuncia a contratação do lateral Marlon, emprestado pelo Cruzeiro

O Grêmio anunciou na tarde desta sexta-feira a contratação do lateral-esquerdo Marlon, que foi emprestado pelo Cruzeiro. O contrato do jogador com o Imortal irá até o fim de 2025, tendo a possibilidade de ser adquirido em definitivo ao fim do vínculo entre as partes.

O negócio foi firmado apenas no último dia de transferências. Marlon era muito contestado pela torcida cruzeirense, mas em sua última partida pela Raposa, na derrota por 2 a 1 contra o Mushuc Runa-EQU, o lateral foi elogiado pelo treinador Leonardo Jardim.

"O Marlon vinha trabalhando bem nos treinos e merecia uma oportunidade para jogar", disse o técnico português.