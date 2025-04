Corinthians defende maior sequência invicta contra o Palmeiras desde 2020

O Corinthians visita o Palmeiras neste sábado às 18h30 (de Brasília), na Arena Barueri, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O Timão de Ramón Díaz defende ótimo retrospecto recente diante do Verdão e vive a maior sequência de invencibilidade no Derby dos últimos cinco anos.

Com duas vitórias e dois empates nos últimos quatro jogos contra o Palmeiras, o Corinthians está há quatro confrontos sem saber o que é perder do seu maior rival. No período, o Timão sagrou-se, inclusive campeão do Paulistão, na Neo Química Arena.

A última vez que o Timão ficou quatro jogos invicto contra o Verdão aconteceu fevereiro de 2019 e julho de 2020. No período, foram duas vitórias de 1 a 0 do Corinthians, além de dois empates em 1 a 1. Os triunfos valeram pelos Paulistas de 2019 e 2020, enquanto as igualdades ocorreram pelo Brasileirão de 2019.