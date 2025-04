Cano exalta atuação do Fluminense em goleada: "Tudo o que trabalhamos deu certo"

E MAIS 2?? NA CONTA DELLE

FAZ O LL AÍ pic.twitter.com/93MMADMbU5

? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) April 11, 2025

Cano ainda falou sobre o início de trabalho do técnico Renato Gaúcho.

"Estamos entendendo a ideia do treinador pouco a pouco, a cada treino. É continuar assim. Sabemos que não ganhamos nada, mas tudo que foi mostrado é um reflexo do trabalho", declarou.

O Fluminense está na liderança do Grupo F, com seis pontos. O próximo desafio dos tricolores será no dia 23, contra o Unión Española, no Chile.