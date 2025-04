Briga entre torcedores do Atlético Nacional deixa um morto e um ferido em Porto Alegre

Na madrugada desta sexta-feira, após a vitória do Internacional sobre o Atlético Nacional-COL, pela Copa Libertadores, no Beira-Rio, uma briga entre torcedores colombianos resultou em uma morte e deixou um ferido. A confusão aconteceu no bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre.

Alejandro Lopera Zuluaga, de 27 anos, foi encontrado morto no banco traseiro de um carro de aplicativo. Segundo a Brigada Militar, o motorista abordou policiais na Rua Loureiro da Silva e contou que foi cercado por torcedores colombianos que o pediram para ir até um hospital.

"Tiraram o meu celular, para eu não fugir ou ligar para a polícia, e já foram colocando a pessoa no banco de trás. Eu fui em direção ao HPS (Hospital de Pronto Socorro), mas o homem já estava morto. Eu vi a viatura da polícia e pedi ajuda", disse Lucas Aguiar, motorista do carro de aplicativo, à RBS TV.