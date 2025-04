Atlético-MG informa lesão em Alan Franco após duelo pela Sul-Americana

O torcedor do Galo não verá o volante Alan Franco em campo por algum tempo. O Atlético-MG informou nesta sexta-feira que o equatoriano sofreu uma lesão no ligamento colateral-medial, mas sem necessidade de cirurgia. O clube mineiro não informou o prazo para a recuperação do atleta.

"Após sofrer entorse no joelho direito na partida contra o Deportes Iquique, o meio-campista Alan Franco realizou exames de imagem, que confirmaram lesão no ligamento colateral-medial, sem necessidade de intervenção cirúrgica. O atleta já iniciou tratamento na fisioterapia", informou o clube.