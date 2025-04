Arboleda não tem lesão diagnosticada, mas deve ser desfalque contra o Cruzeiro

Arboleda não deve ficar à disposição do técnico Luis Zubeldía para o confronto do próximo domingo, contra o Cruzeiro, às 17h30 (de Brasília), no estádio do Morumbis, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

Isso porque no intervalo da partida contra o Alianza Lima, o defensor foi substituído por Luis Zubeldía após sentir um desconforto na coxa esquerda.

O São Paulo confirmou nesta sexta-feira que Arboleda não teve nenhuma lesão diagnosticada, mas o núcleo de saúde do clube entende que o jogador vem lidando com uma sobrecarga física que pode acabar se transformando em lesão, se ele não for preservado.