Abel quer minimizar marcas do Paulista com rotação no Palmeiras e planeja "gestão de energia" em clássico

O técnico Abel Ferreira tem tido dificuldades para encontrar o time ideal do Palmeiras em meio aos constantes desfalques. Para o treinador, as lesões são marcas deixadas pelo Campeonato Paulista, que terminou no último dia 27 de março com o vice do Verdão.

Por exemplo, para o duelo contra o Cerro Porteño, na última quarta-feira, o Verdão tinha cinco desfalques e ainda perdeu Raphael Veiga antes dos dez minutos do primeiro tempo por luxação no ombro esquerdo. Começaram fora Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho esquerdo), Paulinho (transição física), Mayke (lesão na coxa esquerda), Marcos Rocha (transição física) e Lucas Evangelista (trauma na coxa direita).

Inicialmente, para disputa do Estadual, Abel dividiu o elenco em dois grupos e rodou o elenco na primeira fase. Contudo, depois de correr o risco de ficar de fora do mata-mata, passou a utilizar força máxima, dando minutagem ao que tinha como suas melhores peças e viu o DM ter mais trabalho devido aos problemas físicos de seus titulares.