Scarpa e Rony destacam goleada do Atlético-MG na Sul-Americana e ressaltam desafio de jogar sem torcida

Nesta quinta-feira, em confronto válido pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, o Atlético-MG recebeu o Deportes Iquique no Mineirão, venceu por 4 a 0 e assumiu a liderança do Grupo H. Gustavo Scarpa e Rony, autores de dois dos quatro tentos do Galo, destacaram o placar elástico e ressaltaram o desafio de jogar sem torcida.

"O importante é a vitória do grupo, mas fica um gostinho especial pelo gol. Diferente, (jogo sem torcida) na pandemia foi difícil pra gente se acostumar, e depois que voltou o jogo com torcida, tivemos que nos readaptar ao normal. Agora, depois de tanto tempo com torcida, um jogo assim com estádio praticamente vazio é difícil, mas acho que o que fizemos foi o mais importante, impusemos o nosso ritmo de jogo, tentamos levar em consideração o fator casa mesmo sem torcida, e acredito que deu certo", declarou Scarpa em entrevista ao Paramount+.