São Paulo terá Lucas Ferreira titular contra o Alianza Lima pela Libertadores; veja escalações

Pablo Maia (cirurgia no tornozelo direito) e Young (torção no pé direito) completam a lista de desfalques do Tricolor.

Do outro lado, o técnico Néstor Gorosito montou o Alianza com: Viscarra; Noriega, Fernando Vicente, Jhoao Velasquez e Huamán, Lagos; Jesús Castillo e Lavandeira; Eryc Castillo, Quevedo e Barcos.

O atacante Paolo Guerrero, ex-Corinthians, começa no banco de reservas.

A bola rola no gramado do Morumbis a partir das 21h30 (de Brasília).

No momento, o São Paulo está na vice-liderança do grupo D, com três pontos, três a menos que o líder Libertad. O Alianza Lima está em terceiro, com zero, assim como o lanterna Talleres.