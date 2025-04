São Paulo abre 2 a 0, mas leva empate do Alianza Lima no Morumbis pela Libertadores

Mesmo com o Morumbis lotado, o São Paulo vacilou e amargou um empate de 2 a 2 com o Alianza Lima, nesta quinta-feira, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. Os brasileiros chegaram a abrir 2 a 0, com dois gols de Ferreira, mas viram Eryc Castillo e Quevedo deixarem tudo igual. Após o apito final, o time paulista foi vaiado por torcedores.

Com o resultado, a equipe de Luis Zubeldía aparece na segunda colocação do Grupo D, com quatro pontos, dois a menos que o Libertad, que lidera. Os peruanos estão em terceiro, com um. O lanterna é o Talleres, com zero.

O São Paulo volta a campo agora no domingo, às 17h30 (de Brasília), quando recebe o Cruzeiro, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Já o próximo desafio pela Libertadores será apenas no dia 23 de abril, às 21h30, contra o Libertad, fora de casa, pela terceira rodada.