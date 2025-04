Santos detalha venda de ingressos para duelo contra o Atlético-MG pelo Brasileirão

O duelo será o segundo do Santos em casa no Brasileirão. No último domingo, a equipe do técnico Pedro Caixinha empatou em 2 a 2 com o Bahia, em duelo válido pela segunda rodada do torneio por pontos corridos.

Antes de enfrentar o Galo, o time praiano tem pela frente compromisso fora de casa contra o Fluminense. O Alvinegro visita o Tricolor Carioca neste domingo, no Maracanã. O embate, válido pela terceira rodada do Brasileiro, está marcado para as 19h30.

Veja o preço dos ingressos para Santos x Atlético-MG na Vila