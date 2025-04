Portuguesa anuncia contratação de atacante que disputou o Paulistão pelo Velo Clube

"Foram mais de 20 variáveis consideradas, analisando funções específicas para um extremo. O nome do Cauari se destacou nesse cruzamento de informações. Utilizamos uma técnica de Machine Learning chamada Análise Fatorial (PCA), que, em termos simples, analisa os dados disponíveis no Wyscout e gera um ranking de desempenho com base nesses 11 estaduais e dois regionais", disse Tadeu Oliveira Júnior, diretor de futebol da Portuguesa SAF.

Aprovado nos exames, Caurari já está com o restante do elenco, que se prepara para a estreia na Série D do Campeonato Brasileiro, diante do Boavista. O jogo está previsto para acontecer no fim de semana dos dias 19 e 20 de abril, no Estádio Elcyr Resende de Mendonça.