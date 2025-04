Palmeiras promete banir torcedor que fez gestos racistas em direção à torcida do Cerro Porteño

O Palmeiras recebeu imagens que mostram um indivíduo fazendo gestos de cunho racista em direção a torcedores do Cerro Porteño durante o jogo de ontem e, com o auxílio do sistema de biometria facial e das câmeras de vigilância do Allianz Parque, já trabalha para identificá-lo. Tão... pic.twitter.com/3ySpU7X8lP

? SE Palmeiras (@Palmeiras) April 10, 2025

O vídeo que circula nas redes sociais mostra um torcedor no Gol Sul, virando para a torcida do Cerro Porteño, localizada na parte superior do Allianz Parque, e fazendo gestos racistas em direção aos paraguaios.

"Tão logo isso ocorra, ele será bloqueado da plataforma de compra de ingressos para os jogos do clube como mandante e também excluído do Avanti, caso seja adepto do programa. O Alviverde ainda registrará Boletim de Ocorrência para a completa apuração do caso", acrescentou o Palmeiras.

O duelo entre as duas equipes pela Copa Libertadores sub-20, no dia 6 de março, ficou marcado pelo ataque racista sofrido pelo atacante Luighi por parte de torcedores do Cerro Porteño. O ocorrido rendeu uma série de protestos do Palmeiras, que cobrou publicamente a Conmebol e os dirigentes do clube paraguaio.

"Não toleramos condutas preconceituosas, especialmente em nossa casa, e seguiremos empenhados em extirpar dos estádios sul-americanos toda e qualquer forma de discriminação", finalizou o Palmeiras em nota.