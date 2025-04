Mbappé processa PSG por €55 milhões e bloqueia contas do clube em Paris

"Aguardamos durante um ano em busca de uma solução pacífica para que o jogador recebesse o salário que lhe pertence, como qualquer trabalhador, mas isso não aconteceu. Nós escolhemos ser muito discretos até agora sobre o assunto, mas é preciso reconhecer que Kylian ainda não recebeu os 55 milhões de euros que lhe são devidos. Tomamos a decisão de partir para o ataque, o que significa que montamos uma equipe de trabalho com especialistas em direito trabalhista, mediação, penal e civil. É preciso reconhecer que este tema vai além da minha especialidade, que é o esporte", disse a advogada.

Thomas Clay, um dos advogados da equipe de Mbappé, anunciou que o Tribunal Judicial de Paris autorizou o bloqueio cautelar das contas do Paris Saint-Germain, impedindo o clube de acessar 55 milhões de euros.

"Não podem dizer que estamos fazendo isso em um momento ruim para prejudicar o clube. Eles vivem seu melhor momento, mas a questão aqui é como fazer com que a lei seja cumprida, porque ela está sendo ignorada. Neste caso, o clube não respeita nada: nem o contrato de trabalho, nem a lei, nem as decisões dos tribunais franceses. Decidimos levar o clube a sério e pedir a execução das decisões. Por isso, solicitamos ao juiz de execução do Tribunal Judicial de Paris autorização para bloquear as contas bancárias do PSG. Esta manhã, bloqueamos cautelarmente 55 milhões de euros das contas do clube", afirmou Thomas.

A apreensão de contas é uma medida que impede o PSG de movimentar esta quantia de 55 milhões até que seja decidido pela justiça se o clube deve pagar Mbappé. Ela funciona como uma garantia judicial de que o clube terá esse dinheiro disponível para o jogador caso ele ganhe a causa.