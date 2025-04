O que fez São Paulo ceder empate? 'Não entendemos', diz Marcos Antônio

Após abrir 2 a 0, o São Paulo levou o empate do Alianza Lima-PER, nesta quinta-feira, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. O volante Marcos Antônio lamentou o resultado e destacou que o elenco precisa levantar a cabeça.

É levantar a cabeça e seguir trabalhando para a próxima partida. Não entendemos (o que fez o time cair). Temos que seguir trabalhando, ver o que erramos para não repetir nos próximos jogos Marcos Antônio, à ESPN

Com o resultado, a equipe de Luis Zubeldía aparece na segunda colocação do Grupo D, com quatro pontos, dois a menos que o Libertad, que lidera. Os peruanos estão em terceiro, com um. O lanterna é o Talleres, com zero.