Guilherme merece ir para o banco de reservas do Santos? Vote!

Apesar de ser o artilheiro do Santos no ano, Guilherme não vive um bom momento. O atacante não balança as redes há cinco jogos, seu maior jejum desde agosto do ano passado, e tem recebido críticas da torcida por suas últimas atuações.

O camisa 11 iniciou o ano em alta com a disputa do Campeonato Paulista e segue como principal goleador do Peixe, com dez gols marcados. No entanto, além de não marcar há cinco partidas, o jogador não tem conseguido chamar o protagonismo para si, como ocorreu no ano passado, quando foi o principal destaque da equipe na Série B.