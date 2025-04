Flamengo lança novo programa de sócio-torcedor

Nesta quinta-feira, o Flamengo lançou o novo programa de sócio-torcedor do clube, em cerimônia no Ninho do Urubu. O novo Nação contará com diversos programas, incluindo um plano direcionado a torcedores que não moram no Rio de Janeiro.

"O novo Nação não se limita ao estádio. Temos 45 milhões de torcedores, e apenas 2% frequentam o Maracanã. O estádio é finito, limitado. O Nação nasceu para ser grande, inclusivo e sem fronteiras", comentou Roberto Trinas, diretor de produtos e serviços do Flamengo.

"O princípio de tudo aqui é o nosso torcedor. Tudo que nós fazemos, todos os dias, é em prol do torcedor rubro-negro. O colocamos no centro da nossa estratégia. Nós tínhamos uma plataforma de venda de ingressos, que transformaremos numa plataforma ampla de relacionamento", comentou Roberto Trinas, diretor de produtos e serviços do Flamengo", completou.