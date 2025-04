Filipe Luís assume responsabilidade após derrota do Flamengo na Libertadores: "Fiz o time jogar pior"

Fim de jogo.#CRF pic.twitter.com/xIaU5VCJ23

"Eles não tinham quase chegado à nossa área. O time estava sendo vertical, da forma que eu estava pedindo. Começamos a acelerar mais, ficar mais ansiosos e isso é por vários motivos. Mas o principal é que são as minhas escolhas, porque sou eu quem escolho a tática e os jogadores que entram em campo", acrescentou.

Ainda no primeiro tempo, o Central Córdoba abriu 2 a 0 no placar, com gols de Leonardo Heredia (pênalti) e José Florentín. Na etapa final, Nicolás de La Cruz descontou para o Flamengo, em cobrança de falta, mas não impediu a derrota.

Com o resultado, o Rubro-negro caiu para a 3ª posição do grupo C, com três pontos conquistados.

Filipe Luís optou por começar com Wesley, Pulgar e Gerson no banco de reservas. O trio deu lugar a Varela, Evertton Araújo e Juninho no time titular e entrou em campo no começo do segundo tempo para buscar uma reação.