De volta ao CT do Corinthians, Garro revela "muita vontade" de jogar e agradece apoio

"Deus queira que, logo, eu esteja aí com vocês. Obrigado pelas mensagens de carinho. Para mim, é muito importante. Obrigado, muito obrigado. 'Tamo' junto'", finalizou o meio-campista do Corinthians.

Rodrigo Garro sofre, desde o início da temporada, com uma tendinopatia patelar no joelho direito. O argentino, assim, viajou à Espanha no último dia 31 de março para realizar tratamento "inovador" em um centro de reabilitação, e trabalhou por lá na última semana.

O meia esteve sob os cuidados de um especialista em problemas desse tipo, que já passou pelo Atlético de Madrid e foi indicado por Memphis Depay. A situação de Garro está, inclusive, sendo acompanhada de perto pelo departamento médico do Corinthians.

A expectativa é que Garro só retorne aos gramados pelo Corinthians quando estiver 100% recuperado da contusão - pelo menos é o que garantiu o técnico Ramón Díaz na coletiva após a derrota para o Huracán. O meia atuou em 10 partidas no sacríficio neste ano, e também disputou a final do Campeonato Paulista, no último dia 16, sofrendo com o problema físico.

Garro é peça chave do Corinthians. O argentino foi um dos principais jogadores da equipe na última temporada e conquistou rapidamente o carinho da Fiel Torcida. Ao todo, já são 72 partidas com o manto alvinegro, com 14 gols marcados e 16 assistências distribuídas.