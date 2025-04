Cuiabá cede empate ao Avaí pela Série B do Campeonato Brasileiro

O Cuiabá empatou com o Avaí por 2 a 2 nesta quinta-feira, pela segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, na Arena Pantanal. Mateusinho e Derik Lacerda marcaram para os mandantes, enquanto Alef Manga e Barreto balançaram as redes para os visitantes.

Com o resultado, o Cuiabá assumiu a segunda colocação da tabela, com quatro pontos. Do outro lado, o Avaí aparece em nono lugar, com duas unidades.

O Cuiabá volta a campo nesta terça-feira, contra o Athletico-PR. A bola rola às 19h (de Brasília), na Arena Pantanal. O Avaí, por sua vez, enfrenta o Operário, na Ressacada, às 20h de quarta-feira. Ambos os duelos serão válidos pela próxima rodada da Série B.