Coutinho e Adson treinam e devem reforçar o Vasco contra o Sport

Após as atividades, o Vasco homenageou o atacante Rayan pela marca de 50 jogos pelo profissional do clube. No Cruzmaltino, desde os nove anos, o atleta comemorou o momento e passou um recado aos jovens da base.

"Estou muito feliz por essa marca. Somente agradecer a Deus por essa oportunidade. Ainda mais no clube em que estou há mais de 10 anos. Vem muitos jogos ainda pela frente", disse.

"É só acreditar no potencial de vocês. Como estou aqui há mais de 10 anos, então eu sei que é possível chegar a essa marca. Se Deus quiser, muitos vão chegar aqui", completou.

O Gigante da Colina enfrenta o Sport neste sábado, às 21h (de Brasília), em São Januário. A equipe ocupa o 11º lugar no Brasileirão, com três pontos somados.