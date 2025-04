Com três de Alan Patrick, Inter vence o Atlético Nacional e lidera grupo na Libertadores

O Internacional venceu o Atlético Nacional por 3 a 0 nesta quinta-feira, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, no Beira-Rio. Alan Patrick marcou os três gols para a equipe brasileira.

Com o resultado, o Colorado chegou aos quatro pontos, na liderança do Grupo F. O Atlético Nacional, por sua vez, ocupa o terceiro lugar, com três unidades.

Os dois clubes, agora, voltam a focar em seus respectivos campeonatos nacionais. O Internacional volta a campo neste domingo, contra o Fortaleza, pela terceira rodada do Brasileirão. A bola rola às 20h (de Brasília), na Arena Castelão. No mesmo dia e horário, o Atlético Nacional enfrenta o Millonarios, no El Campín, pela 13ª rodada do Campeonato Colombiano.