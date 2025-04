Fluminense amassa San José e assume a ponta do grupo na Sul-Americana

O Fluminense não teve dificuldade para golear por 5 a 0 o San José, da Bolívia, nesta quinta-feira, no Maracanã, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Everaldo (duas vezes), Serna e Cano (duas vezes) marcaram para os mandantes.

Com o resultado, o Tricolor segue com 100% de aproveitamento na competição. A equipe está na liderança do Grupo F, com seis pontos. Já os bolivianos estão na lanterna, com uma unidade.

Na próxima rodada, o Fluminense visita o Unión Española, no dia 23, no Chile. No dia anterior, o San José recebe o Once Caldas, na Bolívia.