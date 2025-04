Ceni celebra 1ª vitória do Bahia na Libertadores e faz comparação com City e PSG

O PIONEIRO VOLTOU! ?? pic.twitter.com/jeChxrHvAX

? Esporte Clube Bahia (@ecbahia) April 10, 2025

"É importante até pela história do clube. É o primeiro triunfo do Bahia na Libertadores, então é muito importante para a história e para onde queremos caminhar no futuro. Nós não ganhamos de uma equipe qualquer, nós ganhamos de um campeão de Libertadores, de uma equipe que tem tradição", celebrou Ceni.

O técnico também mencionou o trabalho do Bahia, esclarecendo que, apesar do clube pertencer ao grupo City, não há recursos ilimitados e os resultados não acontecerão imediatamente.

"As pessoas talvez pensem que o grupo City entrou e os resultados viriam em um estalar de dedos. Não é assim. O maior exemplo é o Paris Saint-Germain, vivendo o que está vivendo hoje, já teve de tudo e hoje não é tão badalado no sentido de nomes. O Manchester City foi a mesma coisa. Nós precisamos crescer e vai levar tempo, mas enquanto a gente puder levar o nome do Bahia ao lugar mais alto, é importante. Devemos tentar se manter entre os dois primeiros, temos quatro rodadas, os dois desafios em casa são importantíssimos, o torcedor tem que estar com a gente e esses pontos serão importantes para estarmos na próxima fase da Libertadores", completou o treinador.

O Bahia estreou em casa na Libertadores contra o Internacional e empatou por 1 a 1. Com a vitória sobre o Nacional, a equipe soma quatro pontos e lidera o grupo F, ainda com a partida entre Inter e Atlético Nacional (COL) por acontecer para fechar a rodada. O jogo será nesta quinta-feira, às 19h (de Brasília).