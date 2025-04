Casares tem balanço aprovado no Conselho e enfatiza R$ 2 bi garantidos pelo São Paulo

Um dos trunfos da gestão atual para reconstruir o São Paulo do ponto de vista financeiro é o aumento de receitas. Recentemente, o clube anunciou a renovação de contrato com sua patrocinadora máster, a Superbet, até 2030. Com esse e outros acordos que acabaram sendo estendidos, a diretoria Tricolor diz ter garantido R$ 2 bilhões em receitas para os próximos cinco anos.

"Também apresentamos no Conselho que já temos garantidos R$ 2 bilhões em contratos até 2030. Isso significa que podemos olhar para frente e trabalhar com um cenário menos incerto em termos de fontes de receitas futuras, além de sinalizar ao mercado financeiro nossa posição, o que nos dá credibilidade e crédito", prosseguiu Casares.

O plano do presidente do São Paulo é entregar o clube ao fim de seu segundo mandato em uma situação muito melhor que a que ele encontrou quando assumiu o cargo, em 2021. Casares tem um ano e meio para cumprir essa promessa.