Brasil perde da República Tcheca na estreia das qualificatórias da Billie Jean King Cup

Nesta quinta-feira, o Time Brasil foi superado pela República Tcheca por 2 a 1, na estreia do Grupo B dos Qualifiers da Billie Jean King Cup. Em Ostrava, na República Tcheca, Laura Pigossi perdeu para Marie Bouzkova, por 6/0 e 7/6. Depois, Beatriz Haddad Mais foi derrotada por Linda Noskova, por 6/4 e 6/0. Nas duplas, Bia e Luisa Stefani venceram Linda Noskova e Tereza Valentova, por 6/4 e 7/6.

Mesmo com o revés no primeiro confronto, a equipe brasileira ainda tem chance de se classificar para as finais da BJKC. Para isso, precisa vencer a Espanha nesta sexta-feira, a partir das 10h (de Brasília), e torcer para que as adversárias vençam as mandantes, no sábado.

As partidas do Time Brasil têm transmissão ao vivo na ESPN e no Disney+.