Bahia revela conselhos de Carrillo, comenta estreia e persegue sonhos no profissional do Corinthians

"A minha estreia foi um sonho realizado. Se você perguntar na rua, o sonho de todo menino é estrear no futebol, ainda mais pelo Corinthians. Foi o que eu sempre sonhei. Mesmo jogando só oito minutos, deu para tirar aquele peso das costas. Graças a Deus eu pude virar um jogador profissional, hoje em dia eu posso falar que sou jogador profissional e estreei no time principal. Foi um alívio assim para mim, sabe? Deu um alívio no coração. Ficava pensando em tudo que eu passei para chegar até ali, vir de outra cidade, dificuldades, adaptação. Acho que tudo isso valeu a pena, tudo que a gente faz de sacrifícios, um dia vale a pena, e acho que valeu todo o sacrifício que eu fiz e faço até hoje para estar onde eu estou", declarou o jogador à Gazeta Esportiva.

Na edição de 2024 da Copinha, o Corinthians teve um grande protagonista: Breno Bidon. Ao lado de Bahia, é um dos jogadores revelado pelo clube com maior potencial. E no ano passado, o camisa 27 do profissional passou pelo mesmo processo de transição que Bahia hoje passa.

Atualmente, Bidon já está consolidado no time principal do Corinthians e, quando ganha espaço, vai bem - são 12 jogos na temporada, com uma assistência distribuída. O capitão do Corinthians sub-20, assim, entende que o companheiro de base pode ser, de certa forma, um exemplo.

"Sim, sim (sobre ser um exemplo). O Bidon é um parceiro meu. Às vezes a gente sai para comer, eu levo a minha esposa, ele leva a dele. Minha esposa é amiga da dele, nós saímos para comer, às vezes eu vou na casa dele, ele vem na minha casa, e a gente sempre troca essa ideia. Ele foi campeão da Copinha e, no período de transição da base para o profissional, ele teve a mesma dificuldade que eu estou tendo. Muita chegada de treinador, muitos atletas na posição, e ele sempre fala comigo que esperou o momento dele e agarrou a oportunidade", destacou o jovem.

"É o que eu falo com ele, mesmo nesse período de transição, eu ter sido vice-campeão da Copinha e artilheiro, mesmo tendo bastantes volantes e jogadores da minha posição, eu procuro me destacar, procuro não dar essas desculpas de ter muitos volantes e meias. Procuro me destacar, porque um dia a oportunidade vai aparecer, eu vou estar pronto e vou agarrar da melhor forma possível", completou.

Por fim, Bahia, cuja carreira mal começou, quer seguir perseguindo seus sonhos. O volante, que renovou contrato recentemente com o clube até o final de 2027, quer conquistar grandes coisas no Corinthians antes de alçar voos mais altos no futuro.