Atlético-MG goleia Deportes Iquique e assume liderança do grupo na Sul-Americana

Nesta quinta-feira, em confronto válido pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, o Atlético-MG recebeu o Deportes Iquique no Mineirão, venceu por 4 a 0 e assumiu a liderança do Grupo H. Rony, Hulk, Natanael e Scarpa balançaram as redes para os mandantes.

Com o triunfo, o Atlético-MG chegou aos quatro pontos, ultrapassou o Caracas, que também soma quatro, e assumiu a primeira colocação da chave por critérios de desempate. Do outro lado, com a derrota, o Deportes Iquique permaneceu com nenhuma unidade, na quarta e última posição.

O Atlético-MG volta aos gramados no próximo domingo, às 20h30 (de Brasília), quando recebe o Vitória, no Mineirão, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Na segunda, às 21h30, o Deportes Iquique encara o Limache, pelo Campeonato Chileno.