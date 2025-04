Aos 36 anos, Lewandowski é o artilheiro das principais ligas europeias na temporada

? 3.6 finalizações p/ marcar (!)



É a oitava vez na carreira que Lewandowski marca 40 gols em uma temporada. Enquanto estava no Bayern de Munique, o polonês alcançou a marca em sete ocasiões.

Apesar de ser o artilheiro entre as principais ligas, Lewandowski não lidera a Chuteira de Ouro. O atacante fica atrás do egípcio Salah, do Liverpool. A premiação contabiliza apenas gols marcados pelos campeonatos nacionais, e o polonês tem dois tentos a menos que o jogador da equipe inglesa.

A fase artilheira do atacante acompanha a grande temporada do Barcelona. O time de Hansi Flick lidera o Campeonato Espanhol com 67 pontos, quatro a mais que o Real Madrid. A equipe ainda tem vaga encaminhada às semifinais da Liga dos Campeões, já que bateu o Borussia Dortmund por 4 a 0 na ida pelas quartas.