Abel analisa ansiedade de López e Vitor Roque por gols e exalta dupla

Flaco López e Vitor Roque deixaram o campo na vitória contra o Cerro Porteño sem marcar, mas o desempenho não preocupa o técnico Abel Ferreira. Tanto Roque quanto López tiveram um gol anulado na partida pela fase de grupos da Copa Libertadores.

"Não podemos mentir. Os centroavantes vivem de gols. Mas como treinador, há um trabalho maior do que só fazer gols. Às vezes é uma questão de paciência e timing. Acho que hoje, no meu VAR, era gol. Dá confiança aos jogadores, mas eles sabem que acreditamos neles, o Flaco e Roque. Podem jogar juntos também, mas hoje não foi preciso. Acredito muito neles, o clube também. São jovens com margem de produção absurda", disse.

"Os gols trazem confiança e eles precisam disso. Vamos continuar analisando o melhor caminho para fazer gols. Acho que o Flaco entrou pouco tempo. Mas as vezes é isso: estar preparado e ter duas para fazer. Ninguém mais do que os dois querem fazer gols, mas sem criar essa ansiedade, [os gols] vão aparecer de forma natural. Continuar a focar no trabalho, no nosso processo, caminho para o gol, marcações. As chances vão aparecer e quando entrar, vamos ficar contentes", seguiu o treinador.