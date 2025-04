Vinícius Júnior admite "jogo ruim" do Real Madrid contra o Arsenal e projeta: "Hora de melhorar e lutar"

Com o resultado, o Real Madrid, atual campeão europeu, vai precisar vencer por quatro por gols de diferença no segundo jogo para garantir vaga na semifinal da Liga dos Campeões. Uma vitória por três de vantagem leva a decisão para os pênaltis.

A partida de volta acontece na próxima quarta-feira, às 16 horas (de Brasília), no Santiago Bernabéu.

Antes, o Real Madrid volta a campo neste domingo, às 11h15, quando visita o Alavés, pela 31ª rodada do Campeonato Espanhol, no Estádio de Mendizorroza. A equipe do técnico Carlo Ancelotti é a vice-líder da competição, com 63 pontos.