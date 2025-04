Torcedores entendem que o Santos errou em manter Caxinha após empate contra o Bahia

Nesta temporada, o Santos caiu na semifinal do Paulistão ao ser derrotado, na Neo Química Arena, por 2 a 1, pelo Corinthians. No Brasileirão, a equipe soma uma derrota, por 2 a 1 para o Vasco, no Rio de Janeiro, e um empate, em 2 a 2 com o Bahia, na Vila Belmiro. Desta maneira, no momento, o Alvinegro Praiano está na 16ª colocação da liga, com um ponto.

Desde que Caixinha assumiu, o Santos soma 16 partidas, com seis vitórias, quatro empates e seis derrotas. Neste período, o Santos foi às redes em 26 oportunidades e foi vazado 20 vezes.

A equipe paulista volta a campo no domingo, quando visita o Fluminense, pela terceira rodada do Brasileirão. A bola rola no gramado do Maracanã a partir das 19h30 (de Brasília).